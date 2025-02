¿Qué es la USAID, a quiénes financia y cómo puede afectar su cierre? Entre la ayuda y el “soft power”

Por German Padinger, CNN en Español

Cuando en enero el Gobierno de Donald Trump congeló casi toda la ayuda exterior de Estados Unidos en el mundo, las miradas se centraron especialmente en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), buque insignia de la ayuda humanitaria -y el “soft power”- de Washington en el mundo.

Fundada en 1961 por el Gobierno del presidente John F. Kennedy, la USAID distribuye miles de millones de dólares al año en programas para aliviar la pobreza, tratar enfermedades y dar respuesta a desastres naturales, además a apoyar iniciativas en defensa de la democracia y el comercio global.

Pero esto podría ahora cambiar.

Las oficinas centrales de la USAID permancieron cerradas este lunes, luego de que sus trabajadores recibieran por correo electrónico la orden de no acudir a trabajar.

Esto no solo se debe al congelamiento de la ayuda exterior casi en su totalidad. Trump ha dicho específicamente que la USAID debe ser cerrada, según anunció el empresario tecnológico Elon Musk, quien dirige el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) dentro del Gobierno.

El futuro de la USAID es incierto. Pero ¿qué es exactamente, a quiénes financia y cómo puede afectar un eventual cierre?

Además de proveer fondos para proyectos gubernamentales vinculados al desarrollo y la lucha contra la pobreza, la USAID promueve la democracia en todo el mundo a través del financiamiento de organizaciones no gubernamentales, medios independientes e iniciativas sociales.

Así, no es solo una agencia de ayuda humanitaria, sino también un pilar del “soft power” (o poder blando, en español) de Estados Unidos, utilizada para fomentar las relaciones de Washington con comunidades en todo el mundo.

Según un reporte del Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU. (CRS, por sus siglas en inglés), la USAID “proporciona ayuda a países estratégicamente importantes y a países en conflicto; dirige los esfuerzos de Estados Unidos para aliviar la pobreza, las enfermedades y las necesidades humanitarias; y ayuda a los intereses comerciales de Estados Unidos apoyando el crecimiento económico de los países en desarrollo y fomentando la capacidad de los países para participar en el comercio mundial”.

Funcionarios estadounidenses señalan, de hecho, que la Seguridad Nacional de Estados Unidos está basada en tres pilares: Defensa, Diplomacia y Desarrollo, áreas dirigidas respectivamente por el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y la USAID.

La USAID emplea a 10.000 personas (dos tercios se encuentran fuera de EE.UU.) en más de 60 misiones en todo el mundo, de acuerdo con el CRS.

La ayuda de la USAID, en tanto, se implementa mediante subvenciones, acuerdos de cooperación o contratos, y sus destinatarios pueden ser organizaciones no gubernamentales, empresas privadas, universidades, organizaciones internacionales o Gobiernos, entre otros.

Las estadísticas oficiales del alcance de la USAID no están al momento disponibles debido al cierre temporal ordenado por Trump. “Para cumplir con los decretos del presidente, este sitio web está actualmente en mantenimiento mientras revisamos rápida y minuciosamente todo su contenido”, dice un cartel cuando se intenta ingresar al sitio web de la agencia.

De acuerdo con el CRS, sin embargo, en 2023, la USAID distribuyó fondos por un valor de US$ 43.400 millones en todo el mundo.

Gobernanza es el sector que más fondos recibió: US$ 16.800 millones. Le siguen la ayuda humanitaria, que recibió US$ 10.500 millones; salud, que obtuvo US$ 7.000 millones; administración, que recibió US$ 3.500 millones. Agricultura, Educación e infraestructura recibieron US$ 1.300 millones, US$ 1.100 millones y US$ 700 millones, respectivamente.

De mayor a menor, los países que más fondos recibieron en 2023 fueron Ucrania, Etiopía, Jordania, República Democrática del Congo, Somalia, Yemen, Afganistán, Nigeria, Sudán del Sur y Siria.

La ayuda para Ucrania, el principal beneficiario con US$ 16.000 millones (casi el 40% del total), se centró en “apoyo macroeconómico”, según el portal de asistencia externa del Gobierno de Estados Unidos.

Por otro lado, Europa es la región que más dinero recibió, empujada por Ucrania: US$ 17.200 millones. Mientras que el África subsahariana recibió US$ 12.100 millones y el Medio Oriente y norte de África US$ 3.900 millones.

América en su totalidad es, en cambio, una de las regiones que menos recibió en 2023: apenas, en comparación, US$ 1.800 millones.

Colombia es el principal beneficiario regional de la USAID y en ese mismo año recibió US$ 389 millones, de acuerdo con datos oficiales de ayuda exterior de Estados Unidos.

Le siguen Haití, donde la ayuda llegó a US$ 316 millones; Venezuela (US$ 205 millones); Guatemala (US$ 178 millones); Honduras (US$ 144 millones); y El Salvador (US$ 138 millones.

Solo dos países de América Latina no recibieron ayuda de la USAID en 2023: Argentina y Uruguay.

En el caso de Colombia, la ayuda humanitaria (entre esta la asistencia alimentaria) concentra US$ 160 millones del total, seguida por gobenanza (que incluye iniciativas de gobierno y sociales) por US$ 99 millones.

¿Quiénes recibieron estos fondos? Entre los cinco primeros receptores se encuentran las empresas Chemonics, ARD y Development Alternatives; además de una ONG y una organización internacional cuya identidad no ha sido proporcionada, de acuerdo con datos de ayuda externa de Estados Unidos.

Con información de Lauren Kent, Kevin Liptak, Jennifer Hansler y Alex Marquardt.