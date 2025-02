Juicio a Rubiales: Hermoso asegura que su vida cambió desde el episodio del beso

No es la única queja de Hermoso sobre las prácticas de la federación. También indicó que no recibió información sobre el protocolo de acoso dentro de la institución y cree que sufrió represalias por denunciar lo ocurrido porque no formó parte de la convocatoria de la FIFA posterior al Mundial, pese a que se encontraba en buena condición física y a que la selección ya contaba con una nueva entrenadora. En aquel momento la entrenadora Montse Tomé explicó que quería proteger a la estrella.

En la declaración de Hermoso , que se extendió durante más de dos horas y media, la jugadora negó cualquier atisbo de consentimiento. “En ningún momento busqué que eso pasara. Y en ningún momento lo aprobé”, aseguró. “Sentí que estaba fuera de contexto totalmente, ya ahí sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre o no debe ocurrir en ningún ámbito social o laboral. Me sentí poco respetada, creo que fue un momento que manchó uno de los días más felices de mi vida. Y para mí es muy importante decir que nunca busqué ese acto y menos me lo esperé porque se me faltó el respeto”.

