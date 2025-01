El argentino Yarden Bibas está en la lista de rehenes que liberarán este sábado en Gaza

Un video del secuestro de la familia se convirtió en uno de los símbolos de la brutalidad de los ataques. En él se veía a la esposa de Bibas, Shiri, agarrada fuertemente a Kfir y a su otro hijo, Ariel, que aún usaba el chupete. Los dos niños y su madre no fueron liberados de Gaza durante la tregua temporal de finales de noviembre de 2023, cuando muchas de las mujeres y niños retenidos fueron puestos en libertad. Hamas afirmó posteriormente que los dos niños y su madre habían muerto en un ataque aéreo israelí, pero no aportó pruebas que respaldaran la afirmación. Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que estaban evaluando la afirmación, pero no han hecho comentarios desde entonces. Tampoco lo ha hecho el Gobierno de Israel.

