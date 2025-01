Un número creciente de combatientes estadounidenses están muriendo en Ucrania. Repatriar sus cuerpos es una tarea compleja

“En este punto, no se puede decir que no sea la lucha de Estados Unidos”, dijo. Los críticos de la guerra “están tratando de decir: ‘bueno, este es un problema de Ucrania. Si pudiéramos hacer la paz ahora, no tendríamos que lidiar con esto’. La verdad es que no va a parar”, añadió Redneck.

Su recuerdo más vívido de Ford era el pequeño altavoz azul que llevaba consigo, en el que reproducía constantemente la canción del artista británico Artemas “I like the way you kiss me”. “Siempre estaba poniendo música y bailando alrededor de ese altavoz”, dijo.

Los familiares de los estadounidenses desaparecidos han contado a CNN la angustiosa falta de cierre al no poder enterrar a sus hijos, el limbo legal de no poder declarar oficialmente la muerte de sus seres queridos, y también el tormento infligido por los troles rusos de Internet que los acosan en línea. La intensidad de los combates en las líneas del frente oriental de Ucrania hace que a menudo no se puedan levantar los cadáveres de los soldados de ambos bandos y estos queden esparcidos en el campo de batalla.

