Por qué DeepSeek podría marcar un punto de inflexión para Silicon Valley en materia de IA

La semana pasada, OpenAI, Oracle y SoftBank visitaron la Casa Blanca para anunciar la creación de una nueva empresa y una inversión de US$ 500 millones en infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos; el CEO de Microsoft, Sundar Pichai, afirmó que estaba “bien” por la inversión planificada de US$ 80.000 millones de dólares de su empresa en desarrollo e infraestructura de inteligencia artificial este año; y el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que el gasto en inteligencia artificial de su empresa podría alcanzar los US$ 65.000 millones este año.

