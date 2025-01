ANÁLISIS | Trump pone a prueba su poder. ¿Puede hacer realmente estas cosas?

El memorándum enviado a los trabajadores dice algo diferente. Enviado a los trabajadores federales desde una dirección de correo electrónico sin nombre, el memorando no suena como Trump. Con el asunto “Fork in the Road” (Una bifurcación en el camino), tomado de la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, ofrece a los trabajadores la oportunidad de dimitir, con sueldo, en septiembre y les permite eludir las órdenes de reincorporación al trabajo hasta entonces. El memorando enviado a los trabajadores no dice específicamente que los trabajadores federales que dimitan no tendrán que trabajar durante los próximos nueve meses mientras se les paga.

Lo que dice Trump: “Solo para aclarar, porque ayer se informó incorrectamente, hemos informado a los trabajadores federales, que han buscado hacerlo durante muchos años, que si trabajan para el gobierno federal, deben presentarse en la oficina a tiempo y según lo programado. No los queremos. No queremos que trabajen desde casa porque, como todos saben, la mayoría de las veces no están trabajando”.

