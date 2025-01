OPINIÓN | Una semana con Trump

Por último, sobresalen los casos políticos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por un lado, es bien sabido que para el presidente Trump la vigencia o no de la democracia representativa en un país u otro, o el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas, no le preocupa mayormente. Con su enfoque transaccional, lo que le suele importar es la calidad de las relaciones con Estados Unidos en materia de comercio, migratoria, de lucha contra el crimen organizado, pero no el régimen político vigente, a menos que esto incida en la ubicación geopolítica de determinado gobierno. Pero al mismo tiempo, la designación de Marco Rubio como secretario de Estado permite vaticinar un endurecimiento de las posturas de EE.UU. con Cuba y con Nicaragua, y posiblemente con Venezuela. Este último caso puede ser diferente por la razón migratoria ya mencionada, pero también por el hipotético interés de Trump en que las empresas de su país, en particular Chevron, que ya extraen petróleo en Venezuela, puedan seguirlo haciendo para evitar cualquier escalada de los precios internacionales del crudo. O, a la inversa, tal vez Trump decida endurecer la postura de Estados Unidos frente a Caracas e incluso recurrir a medidas o sanciones mucho más radicales que en el pasado.

Es poco probable que se deroguen los tratados ya mencionados, salvo quizás en el caso de México, pero no es imposible que la política de aranceles que ha anunciado Trump en estos días se aplique a varios países latinoamericanos, incluso aquellos con los que no hay tratados, como Brasil y Argentina, pero que son grandes exportadores de productos agrícolas a Estados Unidos. Con Argentina, el asunto es más bien de otra índole. El presidente Javier Milei ha dicho que le gustaría negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Tal vez lo logre. A la inversa, Brasil no solo no lo desea sino que prefiere concentrar sus esfuerzos en culminar el proceso de negociación y ratificación del acuerdo de cooperación económica con la Unión Europea.

En particular conviene destacar la situación excepcional de Venezuela, de donde han salido ya casi ocho millones de personas a lo largo de los últimos diez o quince años, algunos de los cuales -entre 500.000 y 750.000- se encuentran en Estados Unidos y que no serán fácilmente aceptados de nuevo por Nicolás Maduro. Aunque, al mismo tiempo, si Estados Unidos insiste en enviarlos a su país de origen, Maduro tendría la oportunidad de negociar un acuerdo con Trump al respecto. Como se vio con la minicrisis entre Colombia y EE.UU., no se trata de una negociación sencilla. El presidente Petro se atrevió a negar permiso de aterrizaje de aeronaves estadounidenses con deportados durante algunas horas, pero no resistió mucho tiempo antes de ceder por completo a las exigencias de Trump.

Parte de lo que dijo es falso . No murieron tantos estadounidenses ni de cerca; los tratados Torrijos-Carter no fueron un capricho del recién fallecido expresidente, sino más bien el resultado de años de lucha y protesta, no solo del pueblo panameño, sino de prácticamente todos los países de América Latina. Al contrario, Carter, en el fondo, tuvo la sensibilidad y habilidad para buscar una solución a un problema que, en efecto, era sumamente delicado en Estados Unidos -ya desde entonces el candidato Ronald Reagan insistía en que no devolvería nunca el canal- y logró, sobre todo a través del trabajo de su colaborador Robert Pastor, un acuerdo que dejó satisfecho no solo a Estados Unidos y a su Congreso, al G obierno de Panamá y a la sociedad panameña, sino también a prácticamente todos los países de América Latina.

