Guatemala está en comunicación “permanente” con EE.UU. sobre los vuelos de deportación, dice funcionario

El Instituto Guatemalteco de Migración había dicho anteriormente que 264 ciudadanos guatemaltecos habían sido deportados de regreso a su país en tres vuelos distintos desde El Paso, Texas, Tucson, Arizona y una tercera ciudad no especificada. La mayoría de los deportados, dijo la agencia, eran adultos, pero también había menores, incluido un adolescente no acompañado en el vuelo desde El Paso y otros cinco niños desde la ciudad no especificada, incluido otro menor no acompañado.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.