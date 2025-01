ANÁLISIS | Por qué los dos días de Trump en la Casa Blanca ya parecen un mandato completo

Si uno de los objetivos de la política de Trump es crear un clima de miedo, puede que esté funcionando. “Los agentes del ICE volvieron a hacer su trabajo”, dijo este martes el zar fronterizo del presidente, Tom Homan, a Dana Bash de CNN, revelando cómo la operación de deportación podría expandirse rápidamente si las ciudades no ayudan a rastrear a los criminales fugitivos. “Lo encontraremos, pero cuando lo encontremos, puede que esté con otros. Otros que no tienen una condena penal están en el país ilegalmente. También serán arrestados porque no vamos a atacar”.

“Todos dijeron que la inflación era el problema número uno. Yo dije que no estaba de acuerdo. Creo que la gente que viene a nuestro país desde las cárceles y las instituciones psiquiátricas (es el problema) para la gente que conozco. Y lo puse como mi problema número uno”, dijo Trump. ( No hay evidencia que respalde sus afirmaciones sobre las cárceles y las instituciones, pero su argumento político sigue siendo válido). Trump continuó: “Yo también hablé de la inflación. Pero, ¿sabes?, ¿cuántas veces puedes decir que una manzana duplicó su precio? Yo lo diría y lo criticaría con dureza, pero luego volvería al hecho de que no queremos que los criminales entren a nuestro país”.

