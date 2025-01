Estos son los argentinos que liberaría Hamas por el acuerdo de cese del fuego con Israel

“Uno está con el alma en la mano porque no sabés qué puede pasar en el pacto con una organización terrorista. Hasta que no reciba un teléfono que me informe a qué hospital tengo que irlo a buscar y no vea por la televisión que los suben a la camioneta blanca de la Cruz Roja, yo no voy a estar tranquilo”, explica a CNN en Español.

“Y cuando lo piensas, el hecho de que fue secuestrado cuando tenía 8 meses y medio y hoy va a cumplir dos años, (al hablar de Kfir) tiene dos años. Es como, ha pasado tanto tiempo, y nunca ha celebrado un cumpleaños. No sé si está con su madre, pero nadie le encendió una vela. Nadie le hizo un pastel. No celebró con su padre. No sabe lo que es recibir un regalo. No sabe lo que significa un cumpleaños de dos años”, lamentó Shnaider.

“De hecho, no sabemos nada sobre ellos. Nadie los vio desde el primer día que fueron secuestrados, excepto el video que tenemos de Khan Younis de la cámara de la calle. No escuchamos nada. No vimos nada. Y estamos esperando lo mejor para verlos vivos”, dijo Jimmy Miller, primo de Shiri, quien también se encontraba este sábado en las concentraciones de Tel Aviv.

