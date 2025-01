Perdieron su seguro. Luego sus casas se incendiaron

La página GoFundMe está repleta de recaudaciones de fondos para los propietarios de viviendas de la zona que dijeron que o bien no tenían seguro o recientemente no les habían renovado sus planes. Una recaudación de fondos para la familia de Comey ya ha recaudado más de US$ 130.000.

Ramirez dijo que los propietarios de viviendas dados de baja por estos y otras aseguradoras se vieron sorprendidos por los precios del plan FAIR o de las aseguradoras no admitidas, que pueden costar entre US$ 20.000 y US$ 30.000 al año en zonas de incendios.

Tradicionalmente, los propietarios de viviendas de California podían elegir entre aseguradoras admitidas o no admitidas. Las aseguradoras admitidas, como State Farm, Allstate y Farmers, están autorizadas por el Estado y deben cumplir una serie de normas sobre precios que, según ellos, les impiden asegurar zonas de alto riesgo. Las compañías no admitidas suelen ser aseguradoras más pequeñas que operan sin las mismas normas, por lo que el Estado no tiene que aprobar sus tarifas o pólizas. Por eso suelen cobrar primas más elevadas, pero pueden ofrecer cobertura en zonas de mayor riesgo.

En los últimos tres años, antes de que la dieran de baja, Lite dice que sus primas pasaron de US$ 1.750 a US$ 7.000 al año, unos costos que espera que aumenten aún más con una nueva compañía. Se siente atrapada. “No podía vender mi casa de todos modos; alguien que venga a comprar probablemente no pueda conseguir un seguro”, dijo. “¿Quién va a comprarla? Es un círculo vicioso. Estás atrapado”.

“Mi familia y yo no tenemos seguro”, dice. Sus padres habían vivido allí el tiempo suficiente para pagar su hipoteca y ya no estaban obligados a tener una póliza, así que optaron por no contratarla porque era demasiado cara. “Los dos son discapacitados. No pueden permitírselo. Lo que tienen se les va en equipos médicos, comida y en pagar las cuotas de la comunidad de propietarios, que rozan los US$ 1.000 al mes”.

