La espera de las familias de los rehenes secuestrados por Hamas: “Hasta que no vuelvan todos, la lucha no termina”

Itzik Horn se esperanza por el regreso de su hijo Iair, pero no deja de mencionar que Eitan no está en esta primera lista: “Para mí, la lucha no termina con la liberación de estos rehenes, sino cuando estén todos de vuelta en casa. Hasta que todos no vuelvan, la lucha no termina”, enfatiza.

“Uno está con el alma en la mano porque no sabés qué puede pasar en el pacto con una organización terrorista. Hasta que no reciba un teléfono que me informe a qué hospital tengo que irlo a buscar y no vea por la televisión que los suben a la camioneta blanca de la Cruz Roja, yo no voy a estar tranquilo”, explica con la voz entrecortada.

CNN no ha verificado quiénes son exactamente los rehenes que Hamas liberará en esta ocasión. El primer ministro Benjamin Netanyahu advierte que el cese del fuego no comenzará hasta que no reciba de Hamas la lista.

Son las 3 a.m. del viernes y en la habitación de Itzik Horn suena el teléfono. Del otro lado de la línea, la voz del funcionario israelí de contacto que su familia tiene asignado le dice lo mismo que sabe de los rumores: su hijo mayor, Iair, será uno de los 33 rehenes que Hamas liberará próximamente. No le dice en qué estado está su hijo, pero sí que lo volverá a ver pronto. Al parecer, Eitan no forma parte de la supuesta lista. Esa noche, Itzik ya no intentará conciliar el sueño.

