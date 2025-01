Drake demanda por difamación a UMG Recordings, Inc. por la canción ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar

Las cosas se calentaron más cuando Future y Metro Boomin lanzaron el siguiente álbum, “We Still Don’t Trust You”, que la revista Billboard declaró que está “lleno de críticas a Drake, no solo de Future, sino también de The Weeknd y A$AP Rocky”.

En una demanda contra UMG Recordings, Inc., interpuesta el miércoles en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el rapero y actor canadiense acusó al sello de difamación en la publicación y promoción del éxito de Kendrick Lamar “Not Like Us”. Drake está pidiendo daños compensatorios y punitivos. Lamar no está nombrado como acusado en la demanda.

