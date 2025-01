“Sobran Airbnb”: Sánchez quiere impuestos de hasta el 100% en viviendas compradas por extranjeros

“Solo en 2023, los no residentes de fuera de la Unión Europea compraron 27.000 casas y departamentos en España. No para vivir en ellas, lo hicieron principalmente para especular y ganar dinero. Algo que en el contexto de escasez que vivimos no podemos permitirnos”, dijo Sánchez en un evento en Madrid.

