La serie ucraniana ‘Bachelor’ tiene como protagonista a uno de muchos veteranos heridos que enfrentan una nueva vida sexual

“Al principio, con un trauma así, no querías que nadie te mirara. Pero mi mujer me dio un gran apoyo. Así que me recuperé. Elegí la vida, no el sufrimiento”, afirmó. El psicólogo me ayudó mucho, añadió.

“Mis prótesis o incluso, a veces, mi silla de ruedas son solo una parte de mí, pero no lo que me define”, publicó. “El hecho de que tenga una discapacidad no me hace menos digno de amor o de una vida feliz. Y es importante entender esto”.

“En nuestra cultura, no tenemos la costumbre de hablar de sexo. No todas las personas pueden siquiera decir esta palabra con calma. En general, no es aceptable hablarle a un extraño o incluso a tu pareja sobre tus problemas sexuales”, dijo a CNN la psicóloga militar y sexóloga Hanna Revunets, quien agregó que los hombres o mujeres que han perdido extremidades debido a la guerra rara vez piden ayuda sobre un tema tan delicado.

