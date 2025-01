Ningún “sistema de agua del mundo” podría enfrentar los incendios de Los Ángeles. Cómo se podrían haber minimizado los daños

“Aunque el incendio ha destruido la comunidad, eso no significa que no sea un buen momento para convertirse en un consejo de seguridad contra incendios que les ayude a obtener financiación adicional para poder reconstruir Palisades”, afirmó Barrett. “Si se observa la fotografía aérea por infrarrojos de Palisades, hay mucha vegetación que no ardió”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.