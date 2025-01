María Corina Machado pide a Edmundo González no entrar a Venezuela este viernes: “Su integridad es fundamental”

“Hemos por lo tanto evaluado todo esto y decidimos que no es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia que está muy cerca”, dijo Machado.

