¿Qué ocurre con los trajes de los famosos después de un evento de alfombra roja?

Kim Kardashian declaró a Vogue en mayo que tenía todos sus trajes de la Gala del Met “guardados” en su armario, excepto el icónico vestido de Marilyn Monroe que lució hace dos años antes de devolverlo a Ripley’s Believe It or Not, que se lo había prestado para el evento. Del mismo modo, Zendaya compró el vestido negro de tafetán de Givenchy by Galliano de 1996 que lució en la Gala del Met del año pasado, según dijo su estilista en una entrevista.

