Biden bloquea la adquisición de US Steel por parte de Nippon de Japón

Demostrando que su rechazo es una decisión política, Trump se opuso a la compra de US Steel por parte de Nippon, pero recientemente dio la bienvenida a una inversión de US$ 100.000 millones de Softbank de Japón, incluidos fondos para la inversión en tecnología de inteligencia artificial de EE.UU., algo posiblemente mucho más importante para la seguridad nacional. Si la compra de US Steel por parte de una empresa japonesa representa una amenaza para la seguridad nacional, algunos inversores extranjeros podrían pensarlo dos veces antes de gastar recursos en fusiones y adquisiciones o inversiones en empresas estadounidenses.

US Steel y Nippon argumentan que el acuerdo es necesario para obtener la inversión necesaria en las operaciones de acero nacionales de US Steel. US Steel ha afirmado que podría verse obligada a cerrar las fábricas representadas por el USW si no obtiene los US$ 2.700 millones en inversión planeados por Nippon Steel como parte de su propuesta de compra.

El sindicato United Steelworkers (USW) se ha opuesto firmemente al acuerdo desde el momento en que se anunció, argumentando que Nippon no le ha dado garantías suficientes de que protegería los empleos sindicalizados en algunos de las plantas más antiguas de la empresa, atendidos por miembros del sindicato. Pero la oposición de Biden al acuerdo puede no ser la última palabra: Nippon y US Steel han prometido luchar para obtener la aprobación del acuerdo en los tribunales, incluso si la administración Biden o la entrante de Trump intentan bloquearlo.

El movimiento, que fue reportado por primera vez por The Washington Post y The New York Times, no es sorpresivo, pero podría tener implicaciones para futuras inversiones extranjeras en empresas estadounidenses. Biden ha dicho durante mucho tiempo que se opone al acuerdo, anunciado hace un año. El presidente electo, Donald Trump, también ha dicho tanto que se opone al acuerdo como que lo bloquearía al asumir el cargo.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.