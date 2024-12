El campeón mundial Magnus Carlsen abandona los torneos de Ajedrez Rápido y Blitz tras negarse a cambiarse los jeans

“Llegué aquí y no sé si fue después del primer juego o del segundo juego… me multaron, lo cual está bien, y luego me advirtieron que no sería emparejado si no iba a cambiarme de ropa”, dijo.

El enfrentamiento se convirtió en “una cuestión de principios” para Carlsen, declaró al canal de ajedrez Take Take Take. “No he apelado, honestamente estoy demasiado viejo en este punto para preocuparme demasiado, si esto es lo que quieren hacer… nadie quiere retroceder, si aquí estamos, está bien para mí”, dijo. “Probablemente me iré a algún lugar donde el clima sea un poco mejor que aquí y eso es todo”.

