Universidades de EE.UU. instan a estudiantes internacionales a volver al campus antes de la toma de posesión de Trump

“Tenemos mucha incertidumbre sobre el futuro”, dijo Gabrielle Balreira Fontenelle Mota, de 21 años, que es de Brasil y estudia periodismo y relaciones internacionales en la NYU. “No soy de un país musulmán ni de China, que son lugares que Trump suele criticar. Así que no me siento tan vulnerable como otros estudiantes internacionales. … Lo que me preocupa un poco más son los controles ideológicos que (Trump) dijo que implementará”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.