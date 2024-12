El expresidente de Uruguay José Mujica será internado de nuevo para una cirugía de esófago

“Los que me trataron del cáncer dijeron que ya matamos el cáncer… Lo que no me dijeron es que dejaron un agujero así y que se tiene que rellenar… y la reproducción celular en un anciano es un desastre. Así que estoy ahí, tapando el agujero”, explicó Mujica sobre su condición.

