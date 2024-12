Se fue a Las Vegas por Navidad para no pensar en el amor. Todo cambió cuando una mujer se sentó a su lado en el póquer

“Subimos al Maid of the Mist, el barco que pasa por debajo de las cataratas”, recuerda Francis. “Entramos en las cataratas y nos empapamos, y justo cuando el barco daba la vuelta y salíamos de las cataratas, había un pequeño arco iris y el barco pasaba por debajo de ese pequeño arco iris. Así que me arrodillé y le propuse matrimonio”.

“Solo nos vimos tres veces, y luego me fui”, dice Tehzin. “Me sentí un poco triste cuando me fui, porque pensé que no volvería a verlo. Me pareció un chico estupendo, y pensé: ‘Oh, esto fue tan divertido y tan aleatorio e inesperado’. Pero también era realista en aquel momento. Pensé: ‘En la vida conoces a gente, tienes estos encuentros y luego sigues adelante’”.

“Pero me pareció muy diferente a otros hombres con los que había tenido citas, porque era muy sincero, claro y directo. Y eso me pareció diferente, pero de una forma encantadora. Más tarde descubrí que es una persona extraordinariamente honesta, hasta la exageración, es extraordinariamente honesto y solo quiere ser realmente claro. Pero en ese momento me dije: ‘Oh, qué encantador. Loco, pero encantador’”.

“Y yo pensaba: ‘Acabo de conocerte. No te conozco. No creo que vaya a verte jamás después de hoy. ¿Por qué me cuentas todo esto?”, recuerda Tehzin.

“Se paraban en una mesa, me explicaban el juego y sus reglas, me decían: ‘Vale, ¿qué te parece esta mesa?’. Y yo decía: ‘No, no me gusta este juego. Sigamos adelante’. Finalmente llegamos a esta mesa de póquer de tres cartas, que es donde estaba sentado Francis…”.

“Estuve en Washington un par de días. Fui a Dallas unos días, allí vi un partido de los Dallas Cowboys, y luego a Las Vegas en Navidad”, recuerda Francis. “Y mi mentalidad en aquel momento… no me interesaban las mujeres, las relaciones, nada de nada, ni siquiera había contemplado una relación desde que me separé de mi primera esposa”.

