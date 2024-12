La promesa de los republicanos de depurar iniciativas de diversidad del Gobierno podría ser ambiciosa y difícil de cumplir

Demelza Baer, directora de política pública del Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, una organización de derechos civiles no partidista, dice que los opositores han tergiversado la DEI como algo que solo beneficia a un grupo reducido de estadounidenses.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), por ejemplo, solicitó US$ 113 millones en su presupuesto para el año fiscal 2024 para “formación para la diversidad” en el personal sanitario. Esta cifra es superior a los US$ 102 millones de 2023 y los US$ 94 millones de 2022. La solicitud presupuestaria del Departamento de Trabajo para 2024 incluía US$ 515.000 para contratar a dos empleados a tiempo completo y prever los recursos necesarios para “apoyar las iniciativas de programas y formación en materia de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad (DEIA)”.

