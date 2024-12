ANÁLISIS | Elon Musk hace gala de su poder político y encamina el cierre del Gobierno

“Este proyecto de ley no debería aprobarse”, escribió Musk en X a las 4:15 a.m. ET, iniciando lo que se convertiría en una tormenta de mensajes sobre la legislación. Era cuestión de tiempo que el proyecto fracasara.

