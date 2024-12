Los chatbots de inteligencia artificial se están popularizando para la terapia; esto opinan los expertos en salud mental

Además, las conversaciones con terapeutas profesionales están cubiertas por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, conocida como HIPAA, y la información sobre la salud del paciente es privada y está protegida, afirma Wei. Los chatbots generales no suelen cumplir la ley federal que restringe la divulgación de información médica, y las empresas detrás de los bots suelen aconsejar a los usuarios que no compartan información sensible en sus conversaciones con los bots, añadió Wei.

En este punto, los chatbots podrían plantear riesgos si no cumplieran esos pasos y, en su lugar, ofrecieran una orientación que el paciente podría no estar preparado para escuchar o que podría no ser útil en esa situación, dijo.

Está claro que Therapist GPT no es un terapeuta real, y el programa no aconseja a los usuarios que opten por él. Aun así, muchos usuarios de las redes sociales recurren a los chatbots, no solo a los de ChatGPT, para hacer sus consultas.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.