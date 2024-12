La Luna llena de diciembre pronto alcanzará su máxima iluminación. Esto debes saber

Conocida como la Luna de la larga noche o la Luna fría, la misma alcanzará su máxima iluminación a las 4:02 a.m. ET del domingo, de acuerdo con The Old Farmer’s Almanac. Sin embargo, la Luna parecerá redonda a simple vista durante unos tres días, según la NASA.

