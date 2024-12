ABC News resuelve demanda por difamación con Trump por US$ 15 millones

En 2023, un jurado determinó que Trump había abusado sexualmente de ella, suficiente para considerarlo responsable de agresión, aunque no estableció que Carroll hubiera probado que la violó. El jurado otorgó a Carroll US$ 5 millones por agresión y difamación. En enero, Carroll recibió una indemnización adicional de US$ 83.3 millones adicionales por las declaraciones difamatorias de Trump que la desprestigiaron y negaron sus acusaciones de violación.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.