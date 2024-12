Por qué se considera de mala suerte el viernes 13

La verdadera histeria por el viernes 13 comenzó en el siglo XX. Muchos se remontan al libro de Thomas Lawson, “Friday, the Thirteenth” (Viernes Trece), que trata sobre un corredor de bolsa que elige este día para hacer colapsar deliberadamente el mercado de valores. Un año después, en 1908, The New York Times se convirtió en uno de los primeros medios de comunicación en reconocer las supersticiones del viernes 13. Más tarde en la década de 1980, la popularidad de la franquicia cinematográfica “Viernes 13” se sumó al fenómeno cultural.

