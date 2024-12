Boluarte denuncia que la acosan para desestabilizar el orden constitucional en Perú y plantear la vacancia presidencial

Boluarte aseguró que se trató de una intervención “necesaria e imprescindible para mi salud. La necesitaba por funcionalidad respiratoria” y que no le generó “ningún tipo de incapacidad para ejercer mis funciones como presidenta constitucional de la república porque el acto médico no me lo impidió”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.