La manera en la que Taylor Swift impulsó la economía de EE.UU. con su extensa gira

El Distrito de Desarrollo del Centro de Nueva Orleans estimó que entre el 80 y el 90% de los asistentes a los conciertos eran visitantes . Greater New Orleans, Inc. estimó que el impacto económico de los conciertos fue de alrededor de US$ 200 millones. Eso no tiene en cuenta el gasto en restaurantes, hoteles y otros gastos turísticos.

El Centro de Empleo y Economía de California estimó que la gira de seis noches de Swift en Los Ángeles aumentó el empleo local en 3.300 trabajadores y los ingresos locales en US$ 160 millones. Antes de que la gira “Eras” llegara a Los Ángeles, los empleos en hoteles estaban un 15% por debajo de su nivel más alto anterior a la pandemia. La Asociación de Viajes de Estados Unidos estimó que el condado de Los Ángeles se beneficiaría de otros US$ 320 millones, con US$ 20 millones en impuestos sobre las ventas y locales y US$ 9 millones en impuestos sobre las habitaciones de hotel.

Pittsburgh, que albergó dos conciertos, tuvo su mayor ocupación de fin de semana en hoteles después de la pandemia y la segunda mayor ocupación de fin de semana en su historia. La gira de Swift elevó el costo diario promedio de las habitaciones a US$ 309 y la ciudad generó US$ 46 millones en gastos directos de los asistentes, el 83% de los cuales no vivían en el condado de Allegheny.

Según un cálculo de la empresa de encuestas Question Pro, los Swifties gastaron aproximadamente US$ 5.000 millones en Estados Unidos. Pero esa cifra solo tiene en cuenta el gasto directo, según la Asociación de Viajes de Estados Unidos y podría superar los US$ 10.000 millones si se tienen en cuenta los gastos indirectos y las compras que realizan personas que no tienen entradas fuera del recinto.

