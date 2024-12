Dos guerras cambiaron el destino de Siria. Es imposible saber qué viene ahora

La brutal pero efectiva guerra de dos meses de Israel contra Hezbollah probablemente no prestó mucha atención al destino de Assad. Pero puede que esa guerra lo haya determinado. Asimismo, la invasión rusa de Ucrania, hace 34 meses, probablemente consideró poco cuántos aviones o militares podría dejar Moscú para respaldar a sus aliados en Medio Oriente. Pero la guerra de desgaste ha dejado a Rusia “incapaz” de ayudar a Assad, incluso el presidente electo Donald Trump lo señaló el sábado. Y de hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, mostró una figura debilitada este fin de semana, diciendo: “¿Cuál es el pronóstico? No puedo adivinar. No estamos en el negocio de adivinar.” Estas no son las palabras de un garante firme y capaz, sino más bien las de una potencia regional que ve cómo sus platos giratorios caen al suelo.

