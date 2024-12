La presión de Hegseth y Collins para recortar las prestaciones sanitarias alarma a militares y a grupos de veteranos

Kate Kuzminski, directora del programa sobre militares, veteranos y sociedad del Center for a New American Security (CNAS), dijo que se podría hablar de trasladar algunos servicios sanitarios para veteranos -en particular los que no están directamente relacionados con el servicio militar- a las comunidades y fuera del VA. Por ejemplo, un chequeo anual o la vacunación periódica.

“En aquel momento, le dije: ‘Estoy aquí sobre el terreno, conozco la realidad’”, declaró a CNN en una entrevista el miércoles. “Veo a los pacientes, a los veteranos con trastorno de estrés postraumático. He sido médico toda mi vida en el sector privado. Sé que los hospitales que dirigí no tenían capacidad para atender a estos pacientes. No me voy a limitar a darles [a los veteranos] un cupón y decirles: ‘Buena suerte’”.

