El proceso de deportación en EE.UU., explicado

El Gobierno estadounidense explica que hay casos que pueden tardar menos en ser examinados, como los de “extranjeros que no pasaron por un control migratorio al entrar al país y que no cumplieron con los requisitos que regulan su entrada o presencia prolongada en Estados Unidos”. Estas personas no tendrían una audiencia en un tribunal de inmigración y podrían ser “deportados bajo una orden de deportación expedita o acelerada ”.

