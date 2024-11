Más de un millón de hogares ucranianos se quedan sin electricidad tras un gran ataque ruso a instalaciones energéticas

“Tengo un banco de energía para cargar mi teléfono, pero no compré una estación más potente porque no me tomé en serio que habría tales ataques y que los misiles nos alcanzarían”, dijo Dorotiy, añadiendo que parecía que Rusia se estaba concentrando en atacar el este de Ucrania en su lugar. “Pero nos alcanzaron”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.