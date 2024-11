ANÁLISIS | 7 gráficos y mapas muestran dónde Harris tuvo un mal desempeño y perdió las elecciones

El único estado donde Harris ganó votos con respecto al desempeño de Biden en 2020, que no era un estado clave, fue Utah. Trump obtuvo ganancias en particular en los siete estados clave, pero no se limitaron a lugares con mayor participación. Trump también vio aumentos en el apoyo en una variedad de condados donde se emitieron menos votos en general.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.