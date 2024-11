Los hermanos Menéndez comparecerán en la corte por primera vez en 28 años

Los hermanos Menéndez presentaron una petición de hábeas corpus poco después del lanzamiento de la docuserie, citando las alegaciones de Rosselló, así como una carta de Erik Menéndez a su primo que dicen hace referencia al abuso. “Nunca sé cuándo va a suceder y me está volviendo loco. Cada noche me quedo despierto pensando que podría entrar”, escribió Erik en la carta de 1988. La carta, descubierta en 2018, no fue presentada en ninguno de los dos juicios, dice la petición.

