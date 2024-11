Shyne intentó advertir a la gente sobre Sean “Diddy” Combs durante años. Finalmente están escuchando

“No tuve la oportunidad de relacionarme con él para ver ninguna de esas cosas y cuando lo hice, no vi ninguna de esas cosas”, dijo Barrow. “Sin embargo, lo que me hizo en cuanto a llamar a testigos para que testificaran contra mí, a pesar de que le rogamos que no lo hiciera, cualquiera que mande a alguien a la cárcel deliberadamente es un monstruo”.

“Solo estuve en su órbita alrededor de un año. Me firmaron en el 98, pasé la mayor parte de ese tiempo sin relacionarme realmente con él [Combs]. Ser un joven millonario no es una transición fácil, así que me dediqué a malgastar el dinero rápidamente, como supongo que dice la canción”, dijo. “A principios del 99 fue cuando realmente empecé a interactuar con él. Me metí en esta tutoría y este aprendizaje y luego, al cabo de un año, se produjo la situación con el Club New York y eso fue todo”.

“Sabes, hay tantas cosas que dije hace tanto tiempo sobre Diddy. Nadie me escuchaba, nadie me creía. Y eso hace que las heridas que, por la gracia de Dios, he podido curar y los logros que he podido alcanzar sean aún mucho más significativos”.

“Todo por lo que he pasado me ha condicionado y preparado y me ha moldeado hasta donde estoy actualmente. Pero donde estoy es donde quería estar”, dijo Barrow. “Tomé la decisión a los 18 años de decir que no iba a ser poco honorable y que no iba a meter a mis amigos en problemas para librarme yo de ellos”.

