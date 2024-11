¿Quién es Marco Rubio, el antiguo rival de Trump que podría ser su nuevo secretario de Estado?

Pero en los últimos días de su campaña, Rubio no escatimó ataques contra Trump, diciendo que él no iba a “hacer grande a América [Estados Unidos]. Va a hacer que América sea naranja”, burlándose del tamaño de las manos de Trump y calificándolo de “estafador” que aspiraba a hacerse con el control del Partido Republicano. En su discurso de concesión en 2016, Rubio pareció lidiar en tiempo real con lo que se había hecho evidente en las primarias: los votantes no estaban interesados en ampliar los límites del Partido Republicano con un mensaje esperanzador, sino que se sentían atraídos por los aspavientos de Trump y su mensaje populista.

