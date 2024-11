Cuatro formas en que los planes de deportación masiva de Trump podrían perjudicar tus finanzas

El Consejo Estadounidense de Inmigración estimó en 2022 que los inmigrantes no autorizados contribuyeron con US$ 46.800 millones en impuestos federales, de los que US$ 22.600 millones se destinaron a la Seguridad Social y US$ 5.700 millones a Medicare.

