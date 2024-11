Estos ocho estados tienen propuestas sobre el voto de no ciudadanos, ya prohibido en elecciones federales

CNN verificó los hechos de las acusaciones republicanas sobre el voto generalizado de los no ciudadanos y encontró solo un pequeño número de ejemplos de no ciudadanos que votaron en elecciones cuando no eran elegibles para hacerlo. En un ejemplo reciente, los fiscales de Michigan acusaron a un ciudadano chino de fraude electoral y perjurio después de que supuestamente emitiera su voto en las elecciones de 2024.

