A medida que las mujeres superan a los hombres en la participación anticipada, el desafío de Trump para ganarse a las votantes femeninas se hace más evidente

Mientras tanto, Trump ha tomado una dirección muy diferente, manteniéndose confinado a un universo similar de bromistas en línea e influencers de la cultura “bro”: los bromistas canadienses conocidos como los Nelk Boys, los comediantes Theo Vonn y Andrew Schulz, el luchador Mark Calaway, también conocido como The Undertaker, la estrella de YouTube convertida en boxeador Logan Paul, el golfista de LIV Bryson DeChambeau, los ex jugadores de la NFL Will Compton y Taylor Lewan, y el streamer de videojuegos Adin Ross.

Leavitt no respondió cuando se le preguntó por qué Trump no aceptó la invitación a “Call Her Daddy”. Los representantes de Cooper, la presentadora del podcast, no respondieron a la solicitud de comentarios de CNN.

