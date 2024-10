Vecinos de Valencia rehacen sus vidas tras el paso de la DANA: “Vi una ola de fango, como un tsunami”

“Mi padre va a cumplir ahora cien años y no recuerda una riada así. Daba pánico estar aquí“, dice a CNN José Platero, un vecino de 69 años. Lo encontramos buscando enseres personales en las inmediaciones de su vivienda, cercana a la entrada oeste del municipio. Caminando con cuidado entre el manto de barro que cubre el lugar nos señala, de repente, una mesa plegable que reconoce como propia. “Me habían avisado que por aquí hay un depósito de gasoil, he bajado a ver si era el mío”. Pero no lo era, así que sigue buscando.

