Los comentarios xenófobos y racistas de Trump sobre mexicanos, venezolanos, haitianos y más

Trump había prometido a los familiares correr con los gastos fúnebres de Vanessa Guillén, pero, según The Atlantic, cuando le llegó la factura, de US$ 60.000, Trump dijo: “No cuesta 60.000 dólares enterrar a una j**dida mexicana” y ordenó no pagarla.

