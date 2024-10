ANÁLISIS | Cómo una noche de debate dio un vuelco a las elecciones

Tras el debate, los republicanos y los independientes de tendencia republicana, muchos enfurecidos por la humillante derrota de Trump en 2020, llegan a los días agitados de julio convencidos de que no perdió hace cuatro años. Casi el 70% dice a los encuestadores de CNN/SSRS en julio que los resultados de las elecciones no fueron legítimos, a pesar de que el Equipo Trump no presentó ninguna prueba de fraude electoral.

