National Geographic revela cuáles son los mejores destinos para 2025; México se posicionó en la lista

Para conocer más sobre la lista de 2025, incluidos destinos en Florida, Suecia, Túnez e Indonesia, visita Best of the World 2025.

(CNN) –– ¿Cuál es la tendencia de viaje más popular para 2025? Sería “lo divertido”, según el editor en jefe de National Geographic, Nathan Lump, quien habló en exclusiva con CNN antes de la presentación el martes de Best of the World 2025, la lista anual de la marca de las experiencias de viaje más emocionantes y significativas para el año que viene.

