Subastan Trono de Hierro forjado por dragones de ‘Game of Thrones’ por casi US$ 1,5 millones

Las armaduras también resultaron populares, especialmente cuando incluían armas muy buscadas. El conjunto de armadura de cuero negro de Jaime Lannister se vendió por US$ 275.000 y su armadura de la Guardia Real (incluida su icónica espada larga Oathkeeper) por US$ 212.500. La armadura de la Guardia Real que llevaba el personaje Gregor “La Montaña” Clegane se vendió por US$ 212.500.

Las ofertas iniciales oscilaron entre US$ 500 y 20.000, pero varios artículos se vendieron por miles de dólares más. Tal fue el caso de varias capas y vestidos que lucieron Emilia Clarke como Daenerys Targaryen y Lena Headey como Cersei Lannister. Un conjunto de gamuza gris que lució Daenerys se vendió por 112.500 dólares, exactamente 100.000 dólares más que su oferta inicial, y el vestido de terciopelo rojo que luce Cersei en su última aparición en la serie se vendió por US$ 137.500, lo que supuso un aumento de US$ 122.500 respecto a su oferta inicial.

