Trump promete nuevos alivios fiscales para intereses de préstamos de autos y para ciudadanos que viven en el extranjero

En la actualidad, algunos estadounidenses que viven en el extranjero deben pagar impuestos tanto a Estados Unidos como al país donde residen. Sin embargo, el monto que le pagan a un Gobierno extranjero se puede tener en cuenta, y aquellos que ganan menos de US$ 126.500 no deben impuestos en Estados Unidos para 2024. Muchos otros países no cobran impuestos a sus ciudadanos que viven en otros lugares.

Un experto fiscal cuestionó por qué Trump limitaría el beneficio solo a los préstamos para automóviles. Además, la medida no beneficiará a la mayoría de los estadounidenses, ya que no detallan sus deducciones, dijo Howard Gleckman, miembro senior del Centro de Política Fiscal Urban-Brookings, una entidad no partidista.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.