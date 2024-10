El Ejército de EE.UU. hizo una lista de sistemas de armas estadounidenses que podrían ayudar a Ucrania en la guerra con Rusia

La lista de Cavoli no aborda por qué Estados Unidos no ha proporcionado sistemas que, en su evaluación, serían valiosos. Previamente, los funcionarios estadounidenses han expresado inquietudes sobre la posibilidad de que tecnología sensible de Estados Unidos caiga en manos rusas, lo que, según una fuente, quizá sea el obstáculo con el sistema Link 16. Los misiles aire-superficie, que se disparan desde aviones de combate, podrían no ser útiles para los ucranianos a menos que logren cierto nivel de superioridad aérea, agregó la fuente.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.