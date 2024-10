ANÁLISIS | Trump siembra desinformación mientras prepara el camino para un posible regreso a la Oficina Oval

También ha estado afirmando que, si bien el gobierno federal envía miles de millones de dólares al extranjero, solo ofrece US$ 750 a los estadounidenses que perdieron sus hogares en el huracán Helene. FEMA ha explicado que US$ 750 es simplemente un pago inmediato y por adelantado que los sobrevivientes pueden recibir para cubrir necesidades básicas como alimentos, agua, fórmula para bebés y suministros de emergencia. Las personas pueden solicitar otra asistencia, por ejemplo, para reparaciones del hogar de hasta US$ 42.500.

